На участке Москва - Тверь запустили бесконтактную оплату проезда на "Ласточках"

МОСКВА, 24 марта. /Корр. ТАСС Олеся Кулинчик/. Первая в России система бесконтактной оплаты проезда в пригородных поездах заработала на Ленинградском направлении железной дороги. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

"С 24 марта оплатить проезд в скоростных "Ласточках" на участке Москва - Тверь можно на турникетах. Это стало возможным благодаря внедрению технологии Fast Track - первой в России системы бесконтактной оплаты проезда в пригородных поездах", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что списание средств происходит после прикладывания банковской карты или устройства с технологией бесконтактной оплаты к турникетам на начальной и конечной станции маршрута. Система Fast Track сама вычисляет нужный тариф и автоматически списывает его со счета пассажира - эквайринг и процессинг обеспечивает ВТБ.

"Москвичи уже несколько лет пользуются преимуществами бесконтактной оплаты проезда на турникетах: ВТБ внедрил подобную систему в столичном метро, на МЦК, монорельсе и в другом городском транспорте. Сегодня мы вместе с МТППК сделали еще один шаг в этом направлении - теперь банковской картой или смартфоном с приложением Pay можно расплатиться за проезд в межрегиональных скоростных поездах. Первым сервис запустился на популярном направлении Москва - Тверь, и отправиться в соседний регион на "Ласточке" теперь так же просто, как спуститься в метро", - прокомментировал руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ Алексей Киричек.

Первые ласточки

На первом этапе оплатить проезд с помощью системы Fast Track могут пассажиры поездов "Ласточка" 7000-й нумерации. Бесконтактная оплата работает на всех станциях, где останавливаются экспрессы. На большинстве станций валидация осуществляется на турникетах, а где их нет - в кассе или билетном автомате.

"Цифровые сервисы дают пассажирам больше комфорта, теперь проезд в "Ласточках" можно моментально оплачивать прямо на турникете. Это значительно быстрее, чем покупать билет в кассе, автомате и даже мобильном приложении. Такая технология будет помогать пассажирам электропоездов и экономить их время", - отметил заместитель гендиректора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов.

Системным интегратором проекта выступила отечественная компания "Микротех", разработавшая техническое решение для внедрения технологии Fast Track на Ленинградском направлении. Работа над проектом велась в течение 1,5 лет.

Три платежные системы

Новая система поддерживает все современные способы бесконтактной оплаты и наиболее распространенные платежные системы: Visa, Mastercard и "Мир".

Также в МТППК сообщили, что у пассажиров есть возможность ознакомиться с более детальной информацией о сервисе Fast Track, увидеть свои поездки и следить за списанием средств в личном кабинете на сайте ft.mtppk.ru. "Если списание средств за поездку по каким-то причинам не происходит, то возможность дальнейшей оплаты проезда в скоростных поездах "Ласточка" картой или цифровым устройством пассажира блокируется. Для снятия блокировки нужно погасить задолженность в личном кабинете или в билетной кассе", - заключили в пресс-службе.