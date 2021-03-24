Научный центр на базе предприятий ТОР в Приморье позволит создать до 1 тыс. рабочих мест

ВЛАДИВОСТОК, 24 марта. /ТАСС/. Научно-образовательный центр (НОЦ) "Биоэкономика Дальнего Востока", ядром которого стали предприятия резидента территории опережающего развития (ТОР) "Надеждинская" в Приморье, позволит к 2025 году создать до 1 тыс. рабочих мест. Об этом в среду ТАСС сообщили в инвестиционном агентстве Приморского края.

"Планируемое финансовое обеспечение программы НОЦ "Биоэкономика Дальнего Востока" на период 2020-2024 годов составляет 69,2 млрд рублей. Проект планируется запустить на полную мощность к 2025 году, к этому моменту будет создано до 1 тыс. рабочих мест. Объем произведенной наукоемкой биопродукции, выполненных работ и услуг нарастающим итогом составит более 44,4 млрд рублей. Это позволит увеличить долю продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП Приморского края с 15% в 2020 году до 19,6% в 2024 году", - сообщили в инвестагентстве региона.

Цель проекта НОЦ - внедрение на Дальнем Востоке перспективных наукоемких высокотехнологичных разработок и инновационных технологий воспроизводства в сфере агропромышленного комплекса и бережливого освоения биоресурсов мирового океана, повышение продовольственной безопасности региона и страны на трансграничных рынках. В результате реализации проекта должна появиться новая наукоемкая отрасль экономики Приморского края. Она практически удвоит профессиональную образовательную, научную и техническую деятельность в регионе, обеспечит потребности пищевой промышленности и российского животноводства в биологически ценных продуктах растительного и морского происхождения.

Ключевые участники

Программа деятельности НОЦ "Биоэкономика Дальнего Востока" разработана совместно с Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ). Его ключевые участники находятся в Приморье и Амурской области. Кроме предприятий, реализующих инвестиционные проекты, и ДВФУ, в НОЦ представлены 14 организаций реального сектора экономики и семь научно-исследовательских учреждений РАН.

Всего планируется реализовать до 40 технологических проектов, из которых десять ключевых уже находятся в высокой степени готовности к внедрению в экономику региона. Также запланировано 22 инфраструктурных мероприятия с созданием 12 новых научно-исследовательских центров и подразделений, проводящих научные исследования, опытно-конструкторские и технологические разработки для технологических проектов НОЦ.

"Группа компаний "Арника" как один из участников проекта полагает, что реализация инициативы позволит развить научный потенциал Дальневосточного федерального округа, что обеспечит переход региона к новому этапу биоэкономического развития, основанному на современных прорывных экобио-, агробио- и промбиотехнологиях", - процитировали в краевом инвестагентстве слова генерального директора группы компаний "Арника", заведующую базовой кафедрой "Биоэкономика и продовольственная безопасность" ДВФУ Людмилу Текутьеву.

По ее словам, сформированный комплекс мероприятий программы НОЦ "Биоэкономика ДВ" направлен на усиление продовольственной безопасности и снижение импортозависимости России от критических технологий.

Индустриальное ядро проекта

Индустриальным ядром проекта в области развития промышленных и агробиотехнологий стали предприятия резидента ТОР "Надеждинская" компании "Арника" - "Кормбиосинтез" и "Фармасинтез" с современным научным центром "Агробиоэкономика". Так, проект "Кормбиосинтез" в 2021 году начал серийный выпуск продукции. Кроме того, на площадке "Западный" ТОР "Надеждинская" началось строительство элеваторного комплекса "Арника-Холдинг", первой очереди будущего агробиоэкономического кластера.

"Предприятия первыми в России займутся производством кормовых эссенциальных компонентов - витаминов (А, Д, Е, В2, В12, Н, В4 - холин хлорид), "умных" смарт-форм незаменимых аминокислот и других специальных биологически ценных ингредиентов для животных с использованием биотрансформационных и биомолекулярных технологий. К тому же, мегапроект "Агробиоэкономический кластер" первым в России реализует концепцию создания комплекса высокотехнологичных предприятий полного инновационного цикла по глубокой и биотехнологической переработке кукурузы с мощным элеваторным комплексом, получением крахмала, глютена, декстрозы и биотехнологической продукции на их основе (пробиотиков и синбиотиков, субстанций аминокислот, витаминов)", - сообщили в краевом инвестагентстве.

Планируется, что в 2022 году около 30% производимой продукции будет экспортироваться в Китай, Японию, Таиланд, Вьетнам. Иностранные партнеры уже получили образцы промышленных партий изготавливаемых компонентов с предприятия "Кормбиосинтез" с целью регистрации в своих странах.

Создание кластера - один из пунктов разработанной по поручению президента РФ Владимира Путина национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года. Текст документа утвержден в конце сентября 2020 года председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Ранее в Министерстве экономического развития края ТАСС сообщили, что кластер будет производить биологически ценные корма для птице- и животноводства и позволит трудоустроить 350 человек.