Аэропорт Якутска обеспечит полеты во время реконструкции ВПП с мая по октябрь

ЯКУТСК, 24 марта. /ТАСС/. Реконструкция взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта Якутск пройдет с мая по октябрь, при этом ремонтные работы не предусматривают закрытие аэропорта. Об этом сообщает в среду пресс-служба аэропорта Якутск.

"На период реконструкции объекта "ИВПП-2 аэропорта Якутск", который предполагает укорачивание ВПП и ограничение полетов для среднемагистральных воздушных судов, будет обеспечено бесперебойное авиационное сообщение посредством организации стыковочных рейсов <…> В 2021 году строительно-монтажные работы на ВПП аэропорта Якутск планируется провести с 1 мая по 1 октября. Основная нагрузка по полетам в этот период ляжет на авиакомпании "Якутия", "Алроса" и "Сибирь/S7", которые будут выполнять рейсы на воздушных судах Boeing-737-700 и Embraer-170 LR. На расписание рейсов внутри республики реконструкция не повлияет", - говорится в сообщении.

По плану предусмотрены реконструкция рабочего участка взлетно-посадочной полосы длиной 625 м, устройство пандуса длиной 175 м и стабилизация основания участка удлинения ВПП длиной 200 м. "С 1 октября 2021 года аэропорт Якутск начнет эксплуатировать взлетно-посадочную полосу с полной длиной 3 400 м (активный участок - 3 250 м)", - добавили в пресс-службе.

Работы запланированы в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы" и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Ранее пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Якутии сообщала, что реконструкцию аэропорта Якутск планируют завершить в 2023 году.

Аэропорт Якутск - крупнейший международный аэропорт, расположенный на вечной мерзлоте. Он является полигоном для испытаний новой авиационной техники в условиях низких температур и используется в качестве запасного аэродрома для технической посадки (дозаправки, технического обслуживания) на кроссполярных, трансполярных и транссибирских международных воздушных трассах.