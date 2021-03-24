СМИ: владельца самой мощной в Японии АЭС обяжут принять новые меры безопасности

ТОКИО, 24 марта. /ТАСС/. Японский государственный Комитет по контролю за атомной энергетикой принял решение официально потребовать от крупнейшей в стране энергетической компании Tokyo Electric Power (TEPCO) принять комплексные меры по обеспечению безопасности на ее самой мощной АЭС "Касивадзаки-Карива". Ранее было установлено, что там не работает оборудование, призванное фиксировать проникновение террористов и других нежелательных лиц, сообщил в среду телеканал NHK.

До принятия таких мер планируется запретить доставку и использование ядерного топлива на этой АЭС.

На прошлой неделе TEPCO официально согласилась с тем, что обеспечение безопасности на станции "Касивадзаки-Карива" находится на ненадлежащем уровне. Помимо неисправного оборудования для слежения, на АЭС были отмечены случаи появления посторонних лиц в помещениях, где должны соблюдаться максимальные меры бдительности. Не обеспечивается, по мнению правительственных экспертов, и должная сохранность ядерных материалов.

АЭС "Касивадзаки-Карива" расположена на берегу Японского моря в префектуре Ниигата на главном японском острове Хонсю. Она находится на первом месте в мире по совокупной мощности своих семи ядерных реакторов, которая превышает 8,2 тыс. мегаватт. После аварии на АЭС "Фукусима-1" эта станция была остановлена для технических проверок. Ее владелец добивается разрешения на возобновление работы, однако Комитет по контролю за атомной энергетикой не дает на это санкции.