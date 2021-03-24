"Газпром" в 2020 году снизил выбросы СО2 на 14%

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. "Газпром" в 2020 году уменьшил выбросы парниковых газов на 14% в сравнении с показателем годом ранее и сэкономил топливно-энергетические ресурсы почти на 13,8 млрд рублей, говорится в сообщении холдинга.

"В 2020 году компания сэкономила 3,92 млн т у. т (тонн условного топлива - прим. ТАСС) топливно-энергетических ресурсов: 3,27 млрд куб. м природного газа, 305,86 млн кВт ч электроэнергии и 251,92 тыс. Гкал тепловой энергии. Фактический показатель общей экономии на 8% превысил плановый. Суммарная стоимость сэкономленных топливно-энергетических ресурсов составила 13,77 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

По данным "Газпрома", в прошлом году компания снизила выбросы парниковых газов на 16 млн тонн СО2-эквивалента (или на 14%) по сравнению с 2019 годом. "Такой результат достигнут за счет применения при проведении ремонтных работ современных технологий сохранения газа - в том числе мобильных компрессорных станций, а также оптимизации использования энергетических ресурсов, реконструкции и модернизации компрессорных станций", - поясняет холдинг.

"Газпром" также уделяет большое внимание работе по снижению выбросов метана по всей производственной цепочке. В частности, проводит регулярную внутритрубную дефектоскопию газопроводов, обследует их техническое состояние и ведет мониторинг выбросов метана в атмосферу с помощью вертолетов и дронов с лазерными детекторами.

В 2020 году "Газпром" реализовал запланированные мероприятия по охране окружающей среды и достиг корпоративных экологических целей. Особое внимание было уделено энергосбережению и повышению энергоэффективности. В "Газпроме" действует соответствующая программа на 2020-2022 годы.

Совет директоров "Газпрома" отметил, что холдинг много лет ведет системную работу по снижению воздействия на окружающую среду и повышению энергоэффективности, которая основана на принципах рационального использования ресурсов и выполнении требований российского природоохранного законодательства и добровольных обязательств компании. В 2020 году "Газпром" и "Газпром нефть" признаны лучшими российскими нефтегазовыми компаниями в международном климатическом рейтинге CDP (Carbon Disclosure Project).