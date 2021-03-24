Хуснуллин предложил пересмотреть техзадания на строительство третьей очереди Восточного

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 24 марта. / ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин предложил пересмотреть технические задания на строительство третьей очереди космодрома Восточный. Об этом он сообщил в среда журналистам.

"[Проектно-сметная документация] будет точно корректироваться, мы много за прошлый год внесли изменений, которые позволяют упростить и удешевить решения, и из таких ключевых решений сегодняшнего дня - я попросил пересмотреть еще раз технические задания с точки зрения удешевления проекта и его упрощения без потери качества и без потери в сроках", - сказал Хуснуллин.

Строительство космодрома "Восточный" ведется в три очереди. В рамках третьей построят стартовый стол для ракеты-носителя "Амур-СПГ", сообщил ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.