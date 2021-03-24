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Минтруд изучает тему об увеличении пособия вставшим на учет на ранних сроках беременности

Замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов отметил, что тема достаточно финансово затратная и стоит в ее обсуждении найти компромисс

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Минтруд прорабатывает тему увеличения единовременного пособия за постановку на учет на ранних сроках беременности. Об этом в среду заявил замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов.

"Тема увеличения пособия за раннюю постановку на учет, на раннем сроке [беременности] мы в настоящее время тоже прорабатываем", - сказал он на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

По его словам, тема достаточно финансово затратная и стоит в ее обсуждении найти компромисс.

С 1 февраля размер единовременного пособия за постановку на учет в ранние сроки беременности увеличился с 675,15 рубля до 708,92 рубля. Пособие могут получить женщины, которые обратились в медицинское учреждение до 12 недель беременности. Если женщина пришла в медучреждение на 13-й неделе беременности и позднее, пособие ей не дадут.

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