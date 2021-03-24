РБК: книги в России могут подорожать из-за дефицита бумаги

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Книгоиздатели столкнулись с дефицитом офсетной бумаги, что может привести к подорожанию книг на 10-20%. Об этом в среду пишет РБК со ссылкой на крупнейших издателей.

По словам консультанта Союза предприятий печатной индустрии Елены Шитиковой, проблема дефицита бумажной продукции существует в России с февраля 2021 года. Так, по информации ФТС, в январе импорт в Россию бумаги и картонных изделий снизился в натуральном выражении по сравнению с январем 2020-го года на 14,5%, до 101,7 тыс. тонн, пишет издание.

Как пояснил РБК гендиректор компании "Дубль В" Михаил Сенаторов, это связано с сокращением производства и нарушением логистических цепочек в связи с пандемией коронавируса. Объемов же производства бумажной продукции отечественных компаний недостаточно для удовлетворения спроса издательств.

Шитикова сообщила, что для российских издателей тонна офсетной бумаги подорожала в среднем на 7% с начала года. Книги из-за этого могут подорожать на 10%, прогнозирует она. Президент "Эксмо-АСТ" Олег Новиков, в свою очередь, считает, что, если ситуация не стабилизируется, бумагу придется закупать у финских производителей, что может привести к росту стоимости книг на 20%.

В "Эксмо-АСТ" РБК рассказали, что издательству пришлось перенести выпуск ряда книг в связи с недостатком бумаги. О дефиците сырья заявили и в группе "Просвещение". РБК направил запрос крупнейшим производителям целлюлозно-бумажной продукции в России - "Группе "Илим", "Архангельскому ЦБК", International Paper.