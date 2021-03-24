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ФАС: новая сделка "Яндекс.Такси" и "Везет" может негативно повлиять на рынок такси

В ведомстве уточнили, что сделка по покупке кол-центров и бизнеса по заказу грузоперевозок не требует согласования с антимонопольным органом

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Сделка по покупке "Яндекс.Такси" кол-центров и бизнеса по заказу грузоперевозок группы компаний "Везет" не требует согласования Федеральной антимонопольной службы (ФАС), но может негативно повлиять на рынок такси, сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Заключение сделки "Яндекс.Такси" и "Везет" может негативно повлиять на уровень экономической концентрации на рынке такси. Однако в соответствии с действующим законодательством сделка не требует согласования с антимонопольным органом, поскольку стоимость активов приобретаемых компаний составляет менее 400 млн рублей", - отмечается в сообщении.  

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