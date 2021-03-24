ФАС заподозрила "дочку" "Лукойла" в завышении цен на бензин в Пермском крае

МОСКВА, 24 мата. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждение компании "Лукойл-Уралнефтепродукт" о снижении розничных цен на бензин. Ведомство подозревает компанию в завышении цен на топливо в Пермском крае, говорится в сообщении ФАС.

По мнению ФАС, "Лукойл-Уралнефтепродукт" занимает в своем регионе доминирующее положение. Компания "завышала днем цены на отдельных АЗС Пермского края на 50-90 копеек от общего уровня цен". Служба увидела в действиях организации признаки нарушения антимонопольного законодательства. ТАСС пока не располагает комментарием компании.