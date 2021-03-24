Уровень диверсификации предприятий ОПК в Пермском крае достиг 70%

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Уровень диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Пермском крае достиг 70%, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин на форуме "Госзаказ" в среду.

В сентябре 2020 года ТАСС сообщал, что уровень диверсификации в Пермском крае составлял около 48% при плановом исполнении показателя в 30%.

"Уровень диверсификация пермских предприятий по ОПК сейчас составляет 70%. Конечно, основная доля - это наши авиационные двигатели, но 70% - мы уже этот результат достигли", - сказал он.

Махонин отметил, что власти региона намерены в течение трех лет вовлечь в промышленную кооперацию 500 региональных предприятий. "Механизм позволяет нам сейчас в потенциальные 3 года вовлечь в промышленную кооперацию примерно 500 пермских предприятий и объем заказа порядка 180 млрд рублей", - добавил губернатор.

XVI Всероссийский форум-выставка "Госзаказ", направленный на обсуждение вопросов в сфере государственных, муниципальных и корпоративных закупок, проходит в Москве с 24 по 26 марта.