Стратегию развития Севастопольского морского порта планируют представить на ПМЭФ

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Стратегию развития морского порта в Севастополе могут представить на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2021 года, сообщил ТАСС губернатор города Севастополя Михаил Развожаев на форуме "Госзаказ-2021".

"Стратегия у нас есть. В настоящее время планируем мы ее представить, направить, обсудить. <…> Сейчас делают в проекте расчеты дополнительные. В целом мы готовы, будем ее [стратегию] в ближайшее время представить. <…> Возможно, на Петербургском экономическом форуме", - сообщил Развожаев.

Ранее ТАСС сообщал, что в 2018 году объем перевалки грузов Севморпорта сократился в 30 раз по сравнению с показателями 2013 года из-за введенных санкций. Порт планировалось передать в федеральную собственность, но после смены руководства Севастополя в середине 2019 года решено оставить Севморпорт в собственности города. Городские власти занялись разработкой стратегии развития порта, проводится инвентаризация имущественного комплекса.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет со 2 по 5 июня.