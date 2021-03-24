Завод оборудования для обработки зерна построят в ОЭЗ "Центр" к 2023 году

ВОРОНЕЖ, 24 марта. /ТАСС/. Власти Воронежской области одобрили проект строительства завода оборудования для переработки зерна, заявленный компанией "Агротехмаш" в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Центр" под Воронежем. Инвестиции в проект к 2023 год составят 500 млн рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.

"С запуском нового производства в особой экономической зоне "Агротехмаш" планирует занять до 45 - 50% российского рынка и выйти на экспорт. Общий объем инвестиций составит 500 млн рублей, будет создано 150 новых рабочих мест. Выйти на проектную мощность планируется к 2023 году", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, будет построен завод сушильного и зернообрабатывающего оборудования, в том числе цеха по сборке, металлообработке, покраске, склады материалов и комплектующих, административно-бытовой комплекс, зоны испытаний, хранения готовой продукции и так далее. "В настоящее время продукция воронежской компании уже представлена в 25 регионах России и занимает около 25% российского рынка. Исполняющий обязанности губернатора Виталий Шабалатов поддержал представленный инвестиционный проект и поручил подготовить соответствующий пакет документов для начала его реализации", - говорится в сообщении пресс-службы.

ОЭЗ "Центр" создана в Воронежской области в 2019 году, ее резиденты заявили инвестиции на общую сумму 7,5 млрд рублей и создание более 1,2 тыс. рабочих мест. В настоящее время ее резидентами являются компании "Перфоград" с заводом по выпуску перфорированных листов за 365 млн рублей, "Балли" с производством детского игрового, спортивного и паркового оборудования с инвестициями 1,5 млрд рублей, "ИК Масловский" с заводом стеклопрепрегов, фольгированных диэлектриков и технических ламинатов за 5 млрд рублей, Aeon с производством свежезамороженного хлеба за более 4,5 млрд рублей и другие.