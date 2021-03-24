Индексы РТС и Мосбиржи выросли на 0,11-0,52%

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Российский рынок акций в среду перешел к постепенному восстановлению благодаря улучшению внешнего фона. Так, к вечеру индекс Мосбиржи вырос на 0,52%, до 3485,33 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,11%, до 1437,18 пункта.

Отечественная валюта также немного укрепилась. Доллар по отношению к рублю на 19:59 мск снизился на 0,19%, до 76,2 рубля, евро - на 0,37%, до 90,09 рубля.

"Внешний фон немного улучшился. Индексы деловой активности в сфере услуг и производственном секторе ЕС и его ключевых стран за март вышли лучше ожиданий", - отметил инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Цены на нефть демонстрируют сильный скачок вверх на фоне новостей о том, что в Суэцком канале прервалось сообщение из-за севшего на мель большого судна-контейнеровоза, добавил эксперт. Так, ближайший фьючерс на нефть марки Brent вырос на 5,8%, до $63,9 за баррель.

При этом вирусные и геополитические риски вновь напоминают о себе. "В ВОЗ предупредили о возможности третьей волны пандемии с более заразным штаммом в ряде регионов. В то же время над российским рынком продолжает довлеть повышенная неопределенность, связанная с ожиданием принятия санкционных решений США", - добавил Бахтин.

Рынок акций

Неплохо на фоне нефтяного восстановления смотрятся акции "Лукойла" (+4,19%) и "Татнефти" (3,54% и 3,41% по привилегированным и обыкновенным акциям). В фаворитах также бумаги ПИК (+2,81%), "Новатэка" (+3,73%).

Бумаги "Лукойла" поддержало и подписание с Минэнерго соглашения о финансовой поддержке компании в строительстве завода по выпуску бензина класса Ерво-5 мощностью, эквивалентной 3% от объема добычи компании, пояснил аналитик "Фридом финанс" Александр Осин.

"Информация пока не свидетельствует в пользу значимой переоценки прогнозов рентабельности и справедливой стоимости группы, но отражает позитивную для прогнозов тенденцию", - отметил он.

В аутсайдерах среды оказались акции "Норникеля" (-3,32%). "Триггером стали опасения относительно дивидендов. Насколько они оправданны, покажет время, но сейчас бумага явно движется к 21 тыс. рублей", - отметила старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Также под сильным давлением сегодня бумаги "Аэрофлота" (-2,04%). "Операционные показатели компании значимо не улучшаются, в феврале пассажиропоток продемонстрировал снижение на 41,8%, до 2,24 млн человек. При этом новый виток социально-экономических ограничений в ЕС создает предпосылки для пересмотра с понижением операционных прогнозов и справедливой стоимости компании", - пояснил Осин.

Прогноз на четверг

В четверг набор факторов влияния на рыночные настроения не претерпит значительных изменений. "Также завтра ожидается выступление председателя ЕЦБ, а регулятор Швейцарии будет принимать решение по процентной ставке", - добавил Александр Бахтин.

Из статистики инвесторы обратят внимание на апрельский индекс потребительского климата Германии (Gfk), а также макроданные из США - оценку ВВП и недельное число первичных заявок на получение пособий по безработице.

Прогнозный диапазон "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на четверг- 3400-3500 пунктов, курс рубля к доллару - 75,5-76,7 рубля.

Целевые диапазоны "Фридом финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3460-3495 пунктов, а также 75,05-77,60 рубля и 89,10-90,50 рубля соответственно.