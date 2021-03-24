Субсидии производителям будут начисляться из расчета 10 рублей за литр масла

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Субсидии будут начисляться производителям из расчета 10 рублей за каждый проданный по фиксированной цене литр масла. Об этом ТАСС сообщил глава Масложирового союза Михаил Мальцев.

"Квота составит 10 рублей на 1 литр отгруженного подсолнечного масла в розничные сети. Соответственно, она будет распределена между всеми игроками рынка, которые поставляют бутилированное подсолнечное масло на внутренний рынок", - сказал он.

По его словам, союз рассчитывает, что данное решение вступит в силу уже в апреле.

В декабре 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение, согласно которому предельная отпускная цена на подсолнечное масло установлена на уровне 95 рублей за литр, розничная цена - 110 рублей за литр. Стоимость сахара установлена на уровне 36 рублей и 46 рублей за 1 кг соответственно. Регулируемые цены будут действовать в России до 1 апреля 2021 года. 22 марта стало известно о том, что кабмин поручил ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу проработать продление соглашений с бизнесом по ценам на сахар на два месяца, на масло - до октября. Кроме того, предполагается субсидирование производителей масла и сахара.