Минприроды: "Газпром нефть" и "Татнефть" заинтересованы в полигонах для разработки ТРИЗ

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. "Газпром нефть" и "Татнефть" проявляют интерес к использованию нового вида лицензирования недр - технологических полигонов для разработки трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ). Об этом сообщил журналистам глава Минприроды Александр Козлов после заседания комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Во время заседания комитета Госдумы Козлов отметил, что министерство весь прошлый год дорабатывало подзаконные акты для внедрения нового вида лицензий на пользование недрами, сейчас все необходимые нововведения уже действуют. По его словам, крупные компании готовы приступить к использованию своих технологий для разработки трудных запасов на полигонах. "Газпром нефть" [проявляет интерес к технологическим полигонам], "Татнефть" проявляла интерес, мы встречались с руководством компании", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Согласно федеральному закону, регулирующему отношения в области геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых запасов, полигоны для отработки технологий по освоению ТРИЗ могут быть созданы для баженовской, доманиковской, абалакской и хадумской свит. Глава Минприроды добавил, что в правительство внесен проект постановления об аналогичных условиях для нефти ачимовской толщи. "В целом, мы настроены оптимистично. Потенциал на вовлечение трудноизвлекаемых полезных ископаемых у нас огромный", - подчеркнул Козлов.