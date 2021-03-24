ФТС с начала года перечислила в бюджет более 1,1 трлн рублей

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России с 1 января по 22 марта перечислила в бюджет 1,127 трлн рублей, что на 142 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Елена Ягодкина в интервью "Российской газете".

"По состоянию на 22 марта 2021 года в федеральный бюджет перечислено 1,127 трлн рублей, на 142 млрд больше, чем за аналогичный период 2020 года. Рост демонстрируют преимущественно ненефтегазовые доходы, на долю которых приходится 74% всей суммы перечислений за прошедший период 2021 года", - сказала Ягодкина.

По ее словам, основной вклад в формирование доходов от внешнеэкономической деятельности вносят таможенные платежи, взимаемые при ввозе товаров. "По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их сумма увеличилась почти на 197 млрд рублей и составила 798 млрд рублей. Платежи при экспорте в этом году снизились на 44 млрд рублей. Причины - реализация налогового маневра, а также изменение конъюнктуры нефтегазовых рынков", - отметила Ягодкина.

Она добавила, что в январе ФТС фиксировала падение таможенных платежей в отношении углеводородов, а показатели февраля уже сопоставимы с прошлым годом - в основном за счет роста объемов экспорта природного газа в Европу.