{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ФТС сообщили о снижении на 30% числа посылок с уплатой таможенных платежей

При этом сумма таможенных платежей, уплаченных в отношении товаров интернет-торговли, превысила показатель аналогичного периода прошлого года на 22%

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Таможенные органы оформили около 125 тысяч посылок с уплатой таможенных платежей за январь и февраль 2021 года. Это на 30% меньше, чем за аналогичный период 2020 года, рассказала замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) Елена Ягодкина в интервью "Российской газете", опубликованном в среду.

"За первые два месяца этого года таможенные органы оформили около 125 тыс. посылок с уплатой таможенных платежей. Это на 30% меньше, чем в прошлом году за аналогичный период. При этом сумма таможенных платежей, уплаченных в отношении товаров интернет-торговли, превысила показатель аналогичного периода прошлого года на 22% и составила 355 млн рублей", - сообщила Ягодкина.

Замглавы ФТС отметила, что в основном россияне покупают одежду, обувь, мелкую электронную цифровую технику и товары для детей, а спрос не зависит от праздничных дней или сезонности.

Теги
Россия
ФТС заявила, что импорт подакцизных товаров растет с начала года в основном из-за сигарет
Замглавы ведомства Елена Ягодкина также напомнила, что в сфере импорта алкоголя уходит понятие "акцизная марка", вместо нее появилась специальная марка для ввозимой алкогольной продукции
Читать полностью