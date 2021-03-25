Сбербанк возглавил список самых надежных банков России по версии Forbes

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Сбербанк, Райффайзенбанк и Росбанк возглавили рейтинг самых надежных банков России за 2021 год по версии журнала Forbes.

Годом ранее рейтинг возглавлял Райффайзенбанк, вторую строчку занимал "Юникредит банк", а третью, как и в этом году, - Росбанк.

Среди государственных банков высокую степень надежности, по мнению Forbes, демонстрируют ВТБ (9-е место) и Газпромбанк (10-е место).

При составлении рейтинга учитывались данные международных и российских рейтинговых агентств, которые аккредитованы в Банке России.