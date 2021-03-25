Инвестпортал Москвы и сервис по видеоприему граждан вошли в топ-20 премии WSIS prizes 2021

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Два московских проекта - инвестиционный портал Москвы и сервис видеоприема граждан госинспекции по недвижимости - вошли в топ-20 номинантов престижной премии Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества World Summit On The Information Society. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"За семь лет существования инвестпортала его посетили более 12 млн раз, сейчас на нем работает 30 онлайн-сервисов для предпринимателей, готовятся к запуску новые инструменты. Второй наш проект - услуга удаленного личного приема у представителей госинспекции по недвижимости - был запущен в прошлом году в период ограничений. Сервис приобрел популярность и продолжает работать и сейчас", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Инвестпортал запущен в 2014 году для поддержки инвесторов. На единой платформе представлены 30 онлайн-сервисов для предпринимателей, с помощью которых представители бизнеса могут получать актуальную информацию о торгах, участвовать в инвестиционных проектах, направлять заявки на получение финансовой поддержи от города и консультаций, взаимодействовать с органами исполнительной власти города Москвы. Развитием портала занимается департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

Проект видеоприема граждан реализуется госинспекцией по недвижимости с декабря 2020 года. Подать заявку на видеоприем могут граждане и предприниматели, ранее письменно обращавшиеся в ведомство, получившие ответ на свое обращение, и при этом планирующие продолжить обсуждение вопроса в рамках затронутой темы. С момента запуска представители госинспекции уже провели 26 видеоприемов и помогли обратившимся решить их вопросы, а еще по 27 заявкам приемы будут проведены в ближайшее время.

"Оба проекта реализованы совместно с департаментом информационных технологий Москвы. Сейчас на сайте WSIS stocktaking идет открытое онлайн-голосование, которое завершится 31 марта. По его итогам в апреле будет определен победитель в каждой из 18 категорий, а объявят их в мае на форуме в Женеве. На церемонии вручения наград представят сборник с подробными описаниями проектов победителей, а также информацией о 72 проектах-лидерах", - добавили в пресс-службе.

Премия Всемирного саммита по вопросам информационного общества организована под эгидой ООН и направлена на создание эффективного механизма оценки проектов и видов деятельности, в которых используется потенциал информационно-коммуникационных технологий для достижения устойчивого развития.