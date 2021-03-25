Власти Ямала выделили более 7 млрд рублей на поддержу бизнеса в пандемию

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Предприниматели Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) получили более 7 млрд рублей в качестве меры поддержки в период пандемии от региональных властей. Об этом сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в ходе ежегодного доклада в четверг.

"Особую поддержку получил бизнес. Было введено десять региональных мер поддержки помимо федеральных. В целом наш бизнес получил поддержку более чем на 7 млрд рублей, это помогло сохранить рабочие места", - сказал глава региона.

На Ямале приняты меры поддержки, которые включают финансовые выплаты, льготы по налогам и имущественным платежам, консультативную помощь. Наиболее популярными среди предпринимателей стали прямые финансовые выплаты - это компенсация расходов для социальных предприятий до 200 тысяч рублей, выплаты индивидуальным предпринимателям в сфере бытовых услуг и самозанятым, компенсация расходов общепиту до 200 тысяч рублей, а также компенсация расходов на коммунальные платежи на время ограничений.

По данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на сайте ФНС, в ЯНАО по состоянию на 10 марта 2021 года зарегистрировано 17 179 субъектов МСП.

Ямало-Ненецкий автономный округ был образован в 1930 году. Большая часть региона расположена за Полярным кругом, часть - на склоне Уральского хребта. Климат холодный, на территории округа есть многолетняя мерзлота, близко расположено холодное Карское море, зима длится до 8 месяцев.