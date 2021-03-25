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Минпромторг внес в правительство законопроект о регулировании рынков

Закон предусматривает сокращение избыточных требований, из-за которых производители не могут попасть на полки крупных сетей

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Законопроект о регулировании работы оптовых и розничных продовольственных рынков внесли в правительство. Об этом в ходе отраслевого бизнес-форума по управлению ассортиментом FMCG Cutman Russia 2021 заявил заместитель министра промышленности и торговли России, статс-секретарь Виктор Евтухов.

"Закон о рынках мы внесли в правительство, он сокращает количество избыточных требований, от чего у нас количество рынков сократилось за 10 лет в шесть раз, до менее 1 тыс. Распоряжение председателя правительства Михаила Мишустина ушло в регионы. Чтобы активно поддерживать развитие малых форматов торговли пока нет закона", - отметил он.

Евтухов пояснил, что все производители России не могут попасть на полки крупных сетей из-за определенных требований к продуктам на полках и огромного количества производимой продукции, поэтому им необходимо диверсифицировать каналы продаж и не расчитывать исключительно на торговые сети.

Теги
РоссияЕвтухов, Виктор Леонидович
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