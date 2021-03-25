Мосбиржа начнет расчет индекса с упором на лидирующих эмитентов в устойчивом развитии

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Московская биржа 26 марта начнет расчет и публикацию нового индикатора - "Индекс Мосбиржи - РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов". Об этом говорится на сайте торговой площадки.

"В базу расчета индикатора входят акции российских эмитентов, показавшие лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности", - пояснили там.

Новый индекс учитывает требования регулирования о негосударственных пенсионных фондах, что делает возможным инвестирование пенсионных накоплений в корзину бумаг индекса или финансовый продукт, базовым активом которого может выступить новый индикатор. Код индекса - MRSVR.

Помимо ценового индекса, начнется расчет и публикация версии индекса полной доходности - "Индекс Мосбиржи - РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов, полной доходности", который будет рассчитываться с использованием аналогичной базы расчета, но учитывать также дивидендные выплаты по акциям, входящим в его состав. Код индекса - MRSVRT.

Московская биржа в сотрудничестве с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) с 2019 года рассчитывает фондовые "Индекс Мосбиржи - РСПП Ответственность и открытость" и "Индекс Мосбиржи - РСПП Вектор устойчивого развития". В настоящее время в базу расчетов входят акции российских и иностранных эмитентов. Состав баз расчета индексов пересматривается ежегодно по результатам анализа РСПП публичной отчетности крупнейших российских компаний. Значения индексов публикуются на сайтах Московской биржи и РСПП, а также транслируются через информационные агентства на ежедневной основе.