Началась реконструкция станций Крюково и Раменское будущего МЦД-3

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Работы по реконструкции станций Крюково и Раменское будущего Ленинградско-Казанского МЦД-3 начались, сообщается в четверг на официальном сайте ОАО "РЖД".

"На конечных станциях будущего МЦД-3 Крюково и Раменское начинаются масштабные работы по развитию железнодорожной инфраструктуры. В рамках проекта будут построены парки оборота и экипировки электропоездов, где уложат дополнительные приемо-отправочные пути. Это позволит обслуживать и готовить к рейсам дополнительные электропоезда, планируемые к запуску на маршруте МЦД-3", - сообщается в публикации.

Кроме того, для безопасного перехода через железнодорожные пути на остановочном пункте Ипподром Казанского направления, расположенного в границах станции Раменское, на период строительства планируется возвести временный пешеходный мост. По итогам реконструкции здесь появится крытый мост взамен наземного одноуровневого перехода.

"На станции Крюково также планируется построить дополнительные приемо-отправочные пути и реконструировать пассажирскую инфраструктуру. В ходе работ будут возведены три новые островные платформы с навесами на всю длину для защиты от осадков, а также построен конкорс с эскалаторами и лифтами", - уточняется на сайте.

Параллельно на станции Москва-Пассажирская-Казанская ведутся подготовительные работы для реконструкции путепровода тоннельного типа Митьковской ветви, соединяющей Казанское и Ленинградское направления Центрального транспортного узла.

Создание третьего диаметрального маршрута Крюково (Зеленоград) - Раменское предусмотрено программой развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла на 2019-2024 годы, утвержденной Минтрансом России, ОАО "РЖД", правительством Москвы и правительством Московской области. Проект предполагает объединение Ленинградского и Казанского направлений Центрального транспортного узла. Протяженность маршрута составит 82 км, заключили в пресс-службе.