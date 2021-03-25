В МЭР пояснили, с чем связано решение о продлении соглашений по ценам на сахар и масло

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Правительство продлевает действие соглашений по стабилизации цен на сахар и масло, поскольку увидело риски их резкого роста. Об этом заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Как в России борются с ростом цен на продукты

"На прошлой неделе мы с вами говорили о том, что мы наблюдаем риски, связанные с ростом мировых цен на продовольствие. Мы изначально понимали, что решение будем принимать в конце марта и риски существуют. К сожалению, часть этих рисков реализовалась", - сказал Решетников.

Он отметил, что "изначально желанием всех ведомств было выйти из системы соглашений". "Но за последние две недели мы увидели риски существенного скачка цен в случае выхода из соглашений и поняли, что необходимо принятие дополнительных мер", - добавил глава МЭР.

По его словам, правительство решило обсудить с бизнесом продление соглашений о ценах на масло и сахар, а также предпринять меры поддержки предпринимателей.

"Принято решение не только о продлении соглашений, но и о дотировании по сути производителей сахара при поставках сахара в розничные сети. И размер этой субсидии определен в пять рублей в расчете на килограмм, то, что Минсельхоз сейчас предлагает. И, по оценкам Минсельхоза, этого достаточно для того, чтобы обеспечить рентабельность производителям сахара, и рентабельность посевов сахарной свеклы", - сказал министр.

Доходность у производителей масла и сахара будет обеспечена, подчеркнул он.

Об импортных пошлинах

"Для того, чтобы сдержать возможный рост цен приняты решения о начале консультаций по временной отмене импортных пошлин в пределах определенной квоты для того, чтобы дополнительный объем на рынке обеспечить. Это не окажет давление на текущий уровень цен, но это предотвратит дальнейший рост", - отметил Решетников.

По его словам, принимаемые правительством меры носят не административный, а экономический характер, и позволят обеспечить стабильность на внутреннем рынке.

"В целом наша стратегия заключается в защите нашего рынка от переноса продовольственной инфляции с мировых рынков на внутренний рынок. Ну защитить, наверное, на 100% не удастся, но мы кратно существенно снизим влияние этими мерами", - сказал министр.