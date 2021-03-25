"Восточный" перед сделкой с Совкомбанком зарезервировал все проблемные активы

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Банк "Восточный" перед сделкой с Совкомбанком прошел тщательную проверку баланса и зарезервировал весь объём проблемных активов, сообщили ТАСС источники.

"Проверка подтвердила, что на сегодня банк зарезервировал весь объём проблемных активов, при этом работающие активы представляют собой хорошо понятные Совкомбанку розничный и гарантийный портфели", - сказал один из собеседников агентства.

Другой источник отметил, что "подписанию предшествовала очень тщательная проверка баланса и всех активов банка со стороны Совкомбанка". "Процесс занял более трех месяцев с привлечением опытной команды из числа "большой четверки", - добавил он.

Ранее стало известно, что Совкомбанк подписал с акционерами банка "Восточный", с фондами Baring Vostok, компанией "Финвижн" и Шерзодом Юсуповым соглашения о покупке принадлежащих им пакетов акций банка "Восточный". Стороны ожидают, что сделка будет закрыта в течение нескольких недель после получения разрешений Банка России и ФАС.

Отмечалось, что сделка проходит на рыночных условиях, но финансовые параметры и цену сделки стороны не раскрывают. Совкомбанк планирует интегрировать и присоединить банк "Восточный" в течение 12-18 месяцев.

В конце 2020 года стало известно, что кипрская компания Evison Holdings (подконтрольная Baring Vostok) и "Финвижн" Артема Аветисяна заключили мировое соглашение, которое урегулирует все корпоративные споры акционеров банка "Восточный", длившиеся с 2019 года. При этом акционеры банка заявили, что будут продолжать направлять свои совместные усилия и ресурсы на дальнейшее развитие банка "Восточный".

В начале марта совет директоров банка "Восточный" утвердил меры по докапитализации банка, в рамках которых компания "Финвижн" должна была выкупить ряд активов банка и погасить кредит перед ним.