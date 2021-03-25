Новым руководителем Renault по России и СНГ назначен Николя Мор

ПАРИЖ, 25 марта. /ТАСС/. Французский автопроизводитель Renault назначил председателя совета директоров "АвтоВАЗа" Николя Мора новым директором по операциям в России и СНГ. Об этом сообщила в четверг пресс-служба компании.

"Начиная с 1 мая 2021 года Николя Мор назначается генеральным менеджером по операциям Renault в России и СНГ. Он подчиняется Люке де Мео, генеральному директору Renault", - говорится в коммюнике.

В компании подчеркнули, что Россия является вторым рынком группы по объемам производства и продаж брендов Renault и "Лада". "Миссия по оздоровлению, возглавляемая Николасом с сентября 2020 года с целью получения денежных средств и возврата к прибыльности с 2023 года, остается абсолютным приоритетом для компании", - заявил генеральный директор компании Люка де Мео.

Николя Мор пришел в Renault в 2000 году и в 2014 году был назначен генеральным директором румынского подразделения компании, а также президентом-директором компании Dacia. В 2016 году он занял пост президента российской автомобильной компании "АвтоВАЗ", сменив на этом посту Бу Андерсона, а в 2019 году возглавил ее совет директоров. С января 2018 года он также занимал пост директора по операциям Renault в Евразии.