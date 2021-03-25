Маркировка позволит контролировать достаточность вакцины "Ковивак" в прививочных пунктах

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Цифровая маркировка даст возможность органам власти контролировать достаточность вакцины от коронавируса "Ковивак" в прививочных пунктах. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющаяся оператором систем маркировки "Честный знак".

"Ковивак" стал третьей вакциной от COVID-19, одобренной для применения в России. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что первые поставки "Ковивака" в гражданский оборот начнутся 28 марта 2021 года.

"Цифровая маркировка обеспечивает строгую прослеживаемость от производства вакцин "Ковивак" до каждого конкретного медицинского учреждения в России и дает возможность властям на основании информации из системы "Честный знак" прогнозировать и контролировать достаточность вакцин в прививочных пунктах", - сообщила пресс-служба.

Отмечается, что в системе маркировки содержится информация о каждой упаковке с вакциной - месте и времени изготовления, передвижении, местонахождении. В ЦРПТ подчеркивают, что маркировка также защищает вакцину от подделок.

Инактивированная цельновирионная вакцина "Ковивак", производимая Центром имени Чумакова РАН, зарегистрирована Минздравом РФ 19 февраля 2021 года. Эта вакцина обеспечивает полноту имитации природного процесса заражения, поскольку содержит в себе весь набор белков коронавируса. Технология производства потенциально позволяет добиться значительных объемов выпуска и меньшей себестоимости по сравнению с инновационными платформами.

Данная вакцина, помимо "убитого" вируса и вспомогательных веществ, не содержит в себе дополнительно никаких новых, не использовавшихся ранее в вакцинах компонентов. Все вспомогательные вещества уже входят в состав вакцин, массово выпускающихся для нужд национального календаря профилактических прививок и календаря прививок по эпидемическим показаниям, они хорошо изучены за 70 лет применения.

О маркировке

В России поэтапно вводится маркировка различных категорий товаров, обязательной уже является маркировка лекарств, табака, обуви, меховых изделий, парфюмерии, пяти групп товаров легкой промышленности, фотокамер и ламп-вспышек, шин и покрышек. Перед внедрением обязательной маркировки для различных групп товаров проводится добровольный эксперимент с участием представителей отрасли. Оператором системы маркировки является Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), созданный на основе государственно-частного партнерства.