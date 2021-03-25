Вучич поблагодарил Россию и РЖД за строительство объектов в Сербии

БЕШКА /Сербия/, 25 марта. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Президент Сербии Александар Вучич поблагодарил Россию, ее президента и компанию "Российские железные дороги" за строительство объектов в Сербии. Он выступил с речью в четверг во время осмотра строительства виадука вблизи поселка Бешка на участке Белград - Будапешт, сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

"Благодарю российских коллег из РЖД, Россию и ее президента. До 2023 года будет закончен проект диспетчерского центра, полного контроля над движением. А всего через девять месяцев мы сможем добираться из центра Белграда в центр Нови-Сада (город на севере Сербии) всего за 30 минут. Уверен, что коммерческие перевозки на линии от Белграда до Нови-Сада будут возможны уже с февраля 2022 года", - заявил Вучич.

В свою очередь посол России поблагодарил сербских коллег за плодотворное сотрудничество. Дипломат обратил внимание на всесторонний подход РЖД к решению инфраструктурных задач в Сербии, включая не только строительство железных дорог, но и диспетчерский центр, а также образовательный центр.

Холдинг РЖД с 2014 года проводит модернизацию и строительство железных дорог Сербии. Уже закончена реконструкция линий Белград - Панчево, Ресник - Валево, инфраструктурных объектов в рамках развития 10-го панъевропейского транспортного коридора, организовано устройство железнодорожного пути на Жежелевом мосту. Также в Сербию поставлено 27 дизель-поездов российского производства.

В январе 2019 года "РЖД Интернешнл" и "Инфраструктура железных дорог Сербии" подписали контракт, включающий проектирование и строительство в республике единого диспетчерского центра по управлению движением поездов, а также работы и поставку материалов в рамках второго этапа реконструкции, модернизации и строительства двухпутной железной дороги под скорость до 200 км/ч на участке Стара Пазова - Нови Сад протяженностью 40,44 км. Кроме того, по условиям контракта, холдинг РЖД разработает проект реконструкции и модернизации линии Валево - Врбница - государственная граница с Черногорией протяженностью 210 км.