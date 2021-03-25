МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Станислав Близнюк назначен на должность председателя правления банка "Тинькофф", сменив Оливера Хьюза, который в свою очередь будет исполнительным директором в составе расширенного совета директоров, следует из сообщения компании.

"Станислав Близнюк назначен председателем правления "Тинькофф банка". Его кандидатура прошла согласование Центрального банка России. Станислав работает в компании с 2006 года и за это время занимал ряд руководящих должностей, таких как директор по технологиям и инновациям, операционный директор и директор по развитию бизнеса", - говорится в сообщении.

В новой должности Близнюк сохранит за собой позицию директора по развитию бизнеса.

Оливер Хьюз будет курировать ключевые стратегические инициативы, направленные на совершенствование корпоративного управления и обеспечение роста группы. Он продолжит исполнять обязанности CEO TCS Group Holding PLC, отвечая за управление бизнесом и операционную деятельность.

Комментируя кадровые изменения, Хьюз сообщил, что в новой роли он сможет уделять больше времени развитию корпоративного управления, а также сосредоточиться на амбициозных стратегических задачах компании.

Помимо этого, Георгий Чесаков сменит Близнюка на должности председателя совета директоров банка, а также продолжит работу в качестве CEO "Тинькофф мобайл".