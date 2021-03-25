Эксперт считает, что маркировка пива не приведет к росту цен

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Введение обязательной маркировки пива и предшествующий этому шагу добровольный эксперимент в отрасли не приведут к росту цен на конечную продукцию. Такое мнение высказал ТАСС руководитель управления подакцизных товарных групп Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Ян Витров со ссылкой на данные Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина РФ.

В России поэтапно вводится маркировка различных категорий товаров, она уже стала обязательной для лекарств, табака, обуви и ряда других товарных групп. Перед внедрением обязательной маркировки для различных групп товаров проводится добровольный эксперимент с участием представителей отрасли. Оператором системы маркировки является Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), созданный на основе государственно-частного партнерства.

"Предпосылок для роста цен пенного напитка нет. Согласно выводам НИФИ, введение обязательной маркировки не приведет к повышению цен на конечные товары выше уровня инфляции. Основная доля выручки производственных предприятий приходится на крупные предприятия, которые уже в рамках своей текущей деятельности произвели часть необходимых расходов, направленных на автоматизацию различных процессов управления произведенными линиями, складов, логистики", - сказал Витров, отметив, что речь идет об отсутствии влияния на цены и обязательной маркировки, и предварительного добровольного эксперимента.

Эксперт отметил, что в настоящее время наблюдается снижение цен на пиво.

"Кроме того, сейчас цены на пиво снижаются - в том числе за счет роста импорта качественной продукции в Россию. Из-за пандемии европейские производители, по оценкам экспертов, потеряли около 20% продаж. Соответственно, сейчас они пытаются направить часть продукции на наш рынок, а в Россию оно поступает по цене ниже отечественного", - говорит представитель ЦРПТ.

В других товарных группах также не наблюдается роста цен из-за маркировки, добавил Витров. "Важно отметить, опыт внедрения маркировки в других товарных группах показывает, что производители цены не повышают", - сказал он.

Об эксперименте по маркировке пива

Витров отметил, что участвовать в эксперименте по маркировке пива готовы уже десятки производителей.

"Эксперимент добровольный, сами компании определяют, когда начинать подготовку. Но уже более 80 компаний подали заявки на включение в рабочую группу, это позволяет им участвовать в выработке решений. Среди них есть производители как из числа микро-, малых и средних компаний, так и крупных. Средняя длительность подготовки - от 4 до 6 месяцев", - говорит представитель ЦРПТ.

В рамках эксперимента будут вырабатываться оптимальные технические решения, в том числе по использованию уже имеющегося оборудования и интеграции информационных систем, сказал Витров.

Он добавил, что маркировка защитит потребителя от некачественной продукции, причем покупатель сможет в том числе самостоятельно проверять товар, сканируя нанесенный на упаковку код Data Matrix с помощью мобильного приложения "Честный знак". Также маркировка за счет "обеления" рынка увеличит прибыли добросовестных производителей и налоговые поступления, отметил эксперт, добавив, что, по оценкам Минпромторга, объем нелегального рынка пива в РФ оценивается сейчас в 5 -12%, в зависимости от региона.

О необходимости эксперимента по маркировке пива заявил в конце 2020 года президент России Владимир Путин. Инициатива исходила от Минпромторга РФ, по данным министерства, введение обязательной маркировки пива приведет к увеличению прибыли производителей на 2,5-3 млрд рублей, позволит создать до 1,7 тыс. рабочих мест и увеличить годовые налоговые поступления на 20 млрд рублей в год.