Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 1,32-1,39%

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. На российском рынке акций в четверг доминировали продавцы. Индекс Мосбиржи просел на 1,32% - до 3439,30 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,39%, до 1417,16 пункта.

Доллар на 19:51 мск снизился на 1,39% - до 76,18 рубля, евро - на 0,77%, до 89,65 рубля.

Внешний фон остается в целом негативным, несмотря на продолжающееся снижение доходностей гособлигаций США, отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. "В Европе одна страна за другой возвращает более жесткие меры ограничений на фоне третьей волны роста заболеваемости", - указывает эксперт.

Вклад в снижение риск-аппетитов также вносит геополитика. "Новые инициативы Вашингтона при их реализации могут выдавить китайские высокотехнологичные компании с американских бирж. На российском рынке также сохраняется неопределенность и нервозность в условиях ожидания анонсированных ранее США санкционных решений", - поясняет Бахтин.

Сегодня ближайший фьючерс на нефть марки Brent снижался на 3,8% и торгуется ниже $62 за баррель. Накануне цены на энергоноситель резко выросли на фоне сообщений о перекрытии движения в Суэцком канале из-за аварии контейнеровоза, через эту водную артерию проходит около 10% морских перевозок нефти.

"Впрочем, внимательнее оценив детали и последствия инцидента, нефтяной рынок быстро отошел от эмоций, а котировки сырья вернулись к уровням $61-63, нисходящая коррекция усилилась укреплением доллара на валютном рынке", - отмечает Бахтин.

Корпоративный сектор

Хуже рынка сегодня выглядели акции "Татнефти" (-1,74%). Тем не менее, по оценкам, аналитика "Фридом Финанс" Александра Осина, оценки справедливой стоимости компании обладают существенным - более 10% 0 потенциалом повышения в среднесрочной перспективе. Этому должно способствовать в том числе возобновление добычи в Ливии в 2021 году, а также планы компании удвоить розничные продажи топлива за счет преобразований и роста числа АЗС к 2030 году.

В лидерах роста бумаги ЛСР (+1,61%). "Опубликованный вчера прогноз роста продаж компании на 8-12% в 2021 году соответствует рыночным ожиданиям увеличения темпов прироста цен и объемов продаж недвижимости группы на фоне ускорения инвестиций и активизации региональных рынков недвижимости. В рамках данного сценария в среднесрочном периоде ожидается повышение инвестиционной привлекательности бумаг группы по сравнению с акциями компаний, бизнес которых ориентирован на московский рынок", - поясняет Осин.

Рынок завтра

В конце недели на рынках может продолжить преобладать понижательная динамика, полагает Бахтин. При этом планировавшиеся завтра "стратегические дебаты" об отношениях с РФ в ходе онлайн-саммита лидеров ЕС отложены до ближайшей встречи в Брюсселе.

Из важный макростатистики инвесторы выделяют февральские данные по потребительским расходам в США и индекс делового климата IFO Германии за март.

Прогнозный диапазон "БКС Мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на пятницу - 3390-3450 пунктов, курсу доллара - 76-77 рублей.

Целевые диапазоны "Фридом Финанс" для индекса Мосбиржи - 3430-3465 пунктов, для курсов доллара и евро - 75-77,4 рубля и 88,9-91,1 рубля соответственно.