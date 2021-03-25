Робота-медика, экзоскелет кисти и пищевой 3D-принтер представили на фестивале "От винта"

КРАСНОДАР, 25 марта./ТАСС/. Студенты и ученые представили на международном фестивале детского и молодежного научно-технического творчества "От винта", который стартовал в Краснодаре в четверг, робота-медика, экзоскелет кисти для реабилитации людей с ДЦП, отечественные аналоги фиксирующих материалов для имплантатов молочных желез, установку для очистки и вторичного использования кислот, передает корреспондент ТАСС с мероприятия.

В фестивале принимают участие представители всех регионов России. В своем приветствии участникам, размещенном на сайте Кремля, президент РФ Владимир Путин сказал, что фестиваль позволит молодым людям реализовать свой творческий, исследовательский и созидательный потенциал.

"Здесь порядка 700 участников, которые представят около 500 проектов, стартапов и изобретений, которые будут востребованы бизнесом", - сказал вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

Витрина проектов

Так, центр молодежного инновационного творчества "Перспектива" из города Курганинска Краснодарского края представил медицинского робота. Одна из его создателей Екатерина Сомова рассказала, что он поможет минимизировать контакты медперсонала с пациентами, что актуально в условиях пандемии. Например, робот может доставлять лекарства в палаты.

Артем Коншин и Мария Тернополова - студенты Крымского федерального университета - презентовали экзоскелет кисти для реабилитации детей с ДЦП. Энцефалограмма считывает нейронные связи, сигнал передается на экзоскелет, в который вложена рука человека, экзоскелет совершает движения, человек их запоминает, система апробируется в здравницах Евпатории. Илья Стафеев, учащийся третьего курса Гулькевичского строительного техникума, расположенного в Краснодарском крае, рассказал о 3D-принтере для печати съедобными материалами, который также снабдят программами индивидуального питания.

Яна Козмай, младший научный сотрудник центральной научно-исследовательской лаборатории Кубанского государственного медуниверситета презентовала фиксирующий материал - подложку под имплантаты, необходимые при реконструктивной хирургии после лечения рака молочной железы, например. По ее словам, такой материал необходим, чтобы имплантаты не теряли форму и не меняли расположения внутри тела, в России на данный момент такие подложки не производят.

Экологичные разработки

Кроме того, участники представили разработки, которые были бы полезны сельхозпроизводителям. Дмитрий Шумейко, аспирант кафедры водных биоресурсов Кубанского государственного университета, презентовал технологию ускоренного товарного выращивания осетровых видов рыб и получения пищевой черной икры, при которой стерлядь созревает на 3-4 году жизни, в то время как в естественных условиях это происходит на 6-7 году, а получение икры происходит путем выдаивания из стерляди, особи остаются живы.

Здесь представили и разработки в сфере экологической переработки отходов. "Установка позволяет переработать кислоту и вернуть ее в производство для создания замкнутого цикла", - пояснил Сергей Лоза, доцент КубГУ, который представил совместный проект с Абинским электрометаллургическим заводом, направленный на переработку кислотных отходов первого класса опасности, аналогов которой нет.

"Технофорум "От Винта!" проходит 25-26 марта в Краснодаре в рамках одноименного международного фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества, который является самой крупной коммуникационной площадкой России в молодежной научно-технической сфере. Агентство ТАСС выступает информационным партнером фестиваля и технофорума "От винта!".