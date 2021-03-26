"Известия": новая платформа ЦБ будет готова к подключению банков к середине 2022 года

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Банк России ожидает, что к середине 2022 года все финансовые организации смогут подключиться к платформе "Знай своего клиента" (ЗСК), которая позволит классифицировать предпринимателей по зонам риска. Об этом пишут в пятницу "Известия", указывая, что после планируемого вступления в силу закона о платформе системе потребуется полгода на обкатку.

ЦБ уже разрабатывает программное обеспечение для платформы ЗСК и рассчитывает на принятие закона о ее запуске в конце 2021 года - начале 2022-го. Банк России рассчитывает снизить нагрузку на добросовестный бизнес благодаря запуску платформы, в том числе - за счет сокращения превентивных ограничительных мер при выявлении несущественных и технических "антиотмывочных" рисков.

О желании принять участие в пилотировании и обкатке платформы ЗСК заявили представители банка "Открытие", ПСБ, Росбанка, банка "Зенит" и УБРиР, а в крымском РНКБ и банке "Фридом финанс" сообщили, что рассмотрят присоединение к системе, когда станут известны технические требования.

По данным издания, в целом банковское сообщество поддерживает появление единой системы с информацией о риск-профиле юридических лиц. Тем не менее, по словам вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, остаются открытыми вопросы распределения ответственности за блокировку операций и счетов и за отказ в их открытии.

Росфинмониторинг также поддерживает законопроект о новой платформе, так как дополнительное информирование кредитных организаций о рисках их клиентов полезно, особенно для средних и малых банков.