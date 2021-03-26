Предприниматели Москвы и их сотрудники смогут пройти обучение по президентской программе

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Обучение по президентской программе подготовки управленческих кадров пройдет в этом году для московских предпринимателей и их сотрудников, 66% стоимости будет оплачено из федерального бюджета, а также правительством города, остальное - за счет организации или специалиста. Об этом сообщает в пятницу официальный портал мэра и правительства столицы.

"Кадровый потенциал и подготовка высококлассных специалистов важны для любого города. Участники программы смогут повысить свою квалификацию на базе семи ведущих экономических вузов Москвы, а их работодатели - сократить затраты на обучение и одновременно усилить свои позиции на рынке", - сказала вице-мэр Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводит портал.

Заявку и пакет документов для конкурсного отбора нужно подать до 23 апреля. Вместе с документами необходимо предоставить мотивационное эссе, а затем пройти профессиональное интервью и тестирование. Конкурсные испытания будут проводиться до 21 мая включительно.

Участникам предложат выбрать один из двух вариантов обучения. Первый вариант - базовая образовательная программа. Она предусматривает теоретическую профессиональную переподготовку по одному из направлений, среди которых "Корпоративные финансы", "Управление бизнес-проектами", "Производственный менеджмент" и другие.

Второй вариант - проектно-ориентированная программа, подразумевающая переподготовку с ориентацией на практические навыки и развитие компетенций менеджера. Слушатели разработают и реализуют собственный проект под руководством преподавателя. Этот проект должен быть направлен на повышение эффективности организации, в которой работает специалист.

В программе принимают участие Финансовый университет при правительстве РФ, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Государственный университет управления, Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, Национальный исследовательский университет "МЭИ", Международный институт менеджмента ЛИНК и Московская международная высшая школа бизнеса "МИРБИС".