Рестораны, апартаменты и ночной клуб откроют в здании ресторана "Прага" в Москве

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Магазины, рестораны, ночной клуб и элитные апартаменты откроются в здании ресторана "Прага" на Арбате в Москве после реконструкции. Ранее концепция подразумевала открытие там большого фудкорта, но планы решено было сменить из-за пандемии, рассказал собственник здания бизнесмен Мирослав Мельник газете "Ведомости".

Новая концепция реконструкции подразумевает размещение 12 торговых точек по 100 кв. м на первом этаже, двух-трех ресторанов и элитных апартаментов (28 номеров площадью от 80 до 250 кв. м).

Как сообщали СМИ, ранее Мельник планировал открыть в здании большой фудкорт. Однако из-за пандемии коронавируса пришлось сменить концепцию, рассказал "Ведомостям" владелец "Праги". Он пояснил, что площадь этажа здания (1,7 тыс. кв. м) слишком велика для одного заведения, поэтому на втором этаже появятся ресторан с кальянной и ночной клуб. Инвестиции в реконструкцию собственник оценивает в 1,7 млрд рублей.

Ресторан "Прага", расположенный по ул. Арбат, д. 2/1, обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения. Двухэтажный дом со скругленным углом построен в конце XVIII века. До второй половины XIX века в здании сдавались квартиры в аренду, после - здесь открылся трактир "Прага". В начале ХХ века владельцем здания стал купец Петр Тарарыкин, который сделал из трактира ресторан.

Здание ресторана было продано в апреле 2019 года на торгах за 1,4 млрд рублей бизнесмену Мирославу Мельнику, который ранее владел столичными ресторанами "Версаль", "Три пескаря". Ремонтные работы в здании ресторана планируется завершить в середине 2023 года.