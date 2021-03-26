Кабмин выделил дополнительно более 3,5 млрд рублей на поддержку больниц и поликлиник

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Правительство России направит 12 российским регионам и городу Байконур (Казахстан) более 3,5 млрд рублей на дополнительное финансирование больниц и поликлиник. Это позволит компенсировать дополнительные расходы, которые медучреждения понесли в связи с оказанием помощи больным коронавирусной инфекцией, сообщает в пятницу пресс-служба кабинета министров.

"Регионы получат еще более 3,5 млрд рублей на дополнительное финансирование больниц и поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС), - говорится в сообщении. - Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин". Средства будут направлены из резервного фонда правительства.

Ранее Мишустин отмечал, что из-за распространения коронавируса нагрузка на медицинские организации продолжает оставаться высокой. Подобная поддержка, по его мнению, позволит больницам и поликлиникам своевременно и в полном объеме оказывать помощь пациентам.