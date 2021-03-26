Первую в России цифровую модель оценки экспортного потенциала разработали в Москве

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Первую в России цифровую модель оценки экспертного потенциала, которая может проанализировать готовность предприятия к работе на зарубежных рынках, создали в центре поддержки и развития экспорта "Моспром", сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Центр поддержки и развития экспорта "Моспром" разработал первую в России цифровую модель оценки экспортного потенциала Adept 7. Услуга по анализу готовности предприятия к выходу и работе на зарубежных рынках теперь доступна на обновленном портале для экспортеров", - говорится в сообщении.

Подать заявку на оценку экспортного потенциала компании с помощью созданной модели можно на обновленном портале Центра поддержки и развития экспорта "Моспром". В перспективе воспользоваться услугой можно будет сразу в личном кабинете.

"Центр "Моспром" запустил новую услугу для московских производителей - оценку экспортного потенциала на основе цифровой модели. Анализ будет проходить в два этапа и позволит выявить, насколько товар будет успешен на конкретном зарубежном рынке. Только по итогам 2020 года несырьевой неэнергетический экспорт Москвы составил 39,86 миллиарда долларов, что почти на треть больше, чем годом ранее. Мы рассчитываем, что новая услуга позволит действующим экспортерам укрепить позиции на зарубежных рынках, а также поможет компаниям начать экспортировать свою продукцию", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

На первом этапе анализа - квалификации - оценивается общая готовность компании к выходу на экспорт, ее сильные и слабые стороны. Второй этап - валидация, который позволяет определить, насколько экспортер может быть успешен на конкретном рынке с определенным продуктом. Оценка экспортной готовности компаний дается на основании семи ключевых параметров: человеческих ресурсов, финансовых возможностей, инфраструктуры ВЭД компании и адаптивности ее управленческой модели, среды, внедрения, мотивации и цели, уникальности продукции.

Центр "Моспром", подведомственный департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы, занимается индивидуальной поддержкой столичного промышленного экспорта и экспорта продукции АПК.