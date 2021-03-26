Путин поручил сохранить надбавку к пенсии переехавшим в город после 30 лет работы на селе

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству и Госдуме обеспечить сохранение повышенной пенсии гражданам, проработавшим на селе не менее 30 лет, а потом переехавшим в город.

Соответствующий пункт содержится в опубликованном в пятницу перечне поручений по итогам встречи президента с лидерами думских фракций.

"Правительству Российской Федерации рассмотреть совместно с Госдумой вопрос о сохранении повышенного размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности лицам, проработавшим не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве, в случае выезда таких лиц на новое место жительства за пределы сельской местности, а также представить предложения о внесении в законодательство РФ соответствующих изменений", - говорится в документе.

Эту тему на встрече Путина с парламентариями поднимал глава фракции справороссов Сергей Миронов. Он указал на то, что существующую надбавку в 25% с пенсионеров, проработавших на селе более 30 лет, снимают, если они после выхода на пенсию переехали в город.

Путин согласился, что такая ситуация не справедлива по отношению к пенсионерам и пообещал рассмотреть этот вопрос.