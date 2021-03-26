Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 1,07%, индекс РТС - на 1,88%

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи поднялся на 1,07% и составил 3476,01 пункта, индекс РТС вырос на 1,88% - до 1443,85 пункта.

К 10:22 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и находился на уровне 3491,56 пункта (+1,52%), индекс РТС рос на 2,45% - до 1451,84 пункта.

Стоимость нефти марки Brent растет на 1,52% - до $62,89 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 1,93% и торгуется на уровне $59,69 за баррель.