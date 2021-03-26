Средние цены на перелеты в Крым и Краснодарский край в период отпусков снизились до 15%

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 марта. /ТАСС/. Средняя стоимость перелетов из регионов России в Крым и Краснодарский край в мае-августе 2021 года снизилась до 15%, следует из данных сервиса поездок и путешествий "Туту.ру".

"Проанализированы билеты, оформленные с 1 января по 24 марта, с вылетами в период с 1 мая по 31 августа. Перелет в Симферополь обходится в среднем на уровне прошлого года. Средний чек сократился на 2%, с 8 808 до 8 590 рублей за билет в одну сторону. Средний чек по уже оформленным билетам в Краснодар сократился на 8%, в Сочи - на 11%, в Анапу - на 10%, в Геленджик - на 15%", - говорится в сообщении.

Самый привлекательный средний чек на май-август сейчас в Сочи: 7 733 рубля против 8 681 рубля в прошлом году. Стоимость перелета в Сочи из Москвы в мае-августе ниже на 9%, чем год назад, а из Санкт-Петербурга - на 25%. Также существенно сократился средний чек за перелет в Сочи из Самары - на 19%. Цена перелета из Екатеринбурга и Красноярска упала на 10%, из Челябинска, Уфы и Омска - на 6-8% меньше, а из Новосибирска - выросла на 7%. Средний чек за перелет в Сочи из Тюмени не изменился.

Стоимость перелета из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь снизилась на 2-4%. При этом из ряда других регионов полеты в среднем стали существенно доступнее. Так, средний чек за билет в одну сторону из Мурманска сократился на 23%, из Самары - на 22%, из Екатеринбурга, Красноярска, Казани и Перми - на 13-15%, из Нижнего Новгорода - на 9%. А вот средний чек за перелет в Симферополь из Тюмени вырос на 13%.

Перелеты в Анапу из Москвы стали в среднем доступнее на 7%, а из Санкт-Петербурга - на 21%. Подешевели билеты в Анапу из Мурманска, Новосибирска, Сыктывкара и Екатеринбурга. Выросли цены на перелеты из Тюмени и Сургута. При этом из Тюмени, Сургута, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Екатеринбурга, Красноярска и Новосибирска стало выгоднее летать в Геленджик. Однако выросла стоимость перелета из Мурманска и Сыктывкара.

Похожую динамику демонстрируют и цены на авиабилеты в Краснодар. Средний чек за перелет из Москвы и Санкт-Петербурга в мае-августе сократился на 14% и 17% соответственно. Кроме того, снизилась стоимость перелета в Краснодар из Екатеринбурга, Сургута, Нового Уренгоя, Мурманска, Хабаровска и Красноярска. Средний чек за перелет из Тюмени почти не изменился, а из Новосибирска - несколько вырос.