Сев яровых культур в России проведен на площади 338,7 тыс. га

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Сев яровых культур в России проведен на площади 338,7 тыс. гектаров, говорится в сообщении Минсельхоза.

"На сегодняшний день весенние полевые работы активно идут в Южном, Северо-Кавказском и Центральном федеральных округах - яровой сев проведен на площади 338,7 тыс. га", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, в целом в 2021 году посевная площадь составит 80,5 млн га, из них на озимые культуры придется 19,4 млн га.

По словам первого заместителя министра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова, которые приводятся в сообщении, для увеличения урожайности основных сельскохозяйственных культур необходимо наращивать применение минеральных удобрений на 10-15% ежегодно. В Минсельхозе отметили, что министерство разработало и направило в регионы план по увеличению приобретения минеральных удобрений до 2025 года до научно обоснованного уровня.

По информации, представленной регионами Минсельхозу, в настоящее время ситуация на рынках АПК оценивается как стабильная. Минсельхоз организовал постоянный мониторинг цен на основные продовольственные товары, в том числе в фокусе особого внимания остаются бутилированное подсолнечное масло и сахар. По поручению правительства РФ Минсельхоз совместно с ФАС и Минпромторгом проводит консультации с бизнесом с целью пролонгации соглашений о снижении и поддержании цен на эту продукцию.

По мнению министерства, это позволит сохранить доступность социально значимой продукции для населения. Одновременно ведомством разработаны новые меры поддержки производителей, которые помогут обеспечить для них приемлемый уровень рентабельности. В частности, сахарные заводы могут получить субсидию в размере 5 руб. на 1 кг реализованной продукции, а производители бутилированного подсолнечного масла - 10 рублей на 1 литр. Планируется, что данные меры поддержки будут доступны с 1 апреля.