Mercedes-Benz представит в апреле модель электрического седана

ТАСС, 26 марта. Автогигант Mercedes-Benz намерен 15 апреля представить новый электромобиль, оснащенный батареей, способной составить конкуренцию электрокарам Tesla Model S. Как сообщает в пятницу агентство Bloomberg, седан сможет конкурировать в сегменте электромобилей премиум-класса с использованием передовых технологий.

"Мы адаптировали оборудование заводов по всему миру таким образом, чтобы иметь возможность производить полностью электрические автомобили, гибриды и автомобили с двигателем внутреннего сгорания повсеместно, в зависимости от спроса клиентов и тенденций рынка, - сказал представитель правления автоконцерна Маркус Шефер в интервью агентству. - Нам потребовалось время, чтобы все подготовить, но теперь пришло время это представить публике".

По его словам, в следующем году Mercedes-Benz будет производить восемь моделей полностью электрических автомобилей на трех континентах. Лабораторные испытания показали, что электрический седан EQS способен проехать без подзарядки более 700 км, в то время как первые электромобили компании преодолевали лишь 450 км.

Шефер отметил, что в будущем Mercedes-Benz сможет гибко наращивать выпуск автомобилей любого типа, однако ожидает в этом году "резкого роста" производства гибридов и электромобилей, на которые в 2020 году пришлось 8% поставок. По его мнению, автопроизводитель сможет удовлетворить растущий спрос на электрокары. По прогнозам компании, в 2030 году половина производимых ею транспортных средств придется на электромобили и гибриды.