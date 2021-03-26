Мосбиржа с апреля допустит к торгам акции еще 18 иностранных компаний

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Московская биржа с 1 апреля 2021 года планирует допустить к торгам еще 18 акций международных компаний. Среди них - технологическая компания Applied Materials и фармакомпании Eli Lilly and Company и Vertex Pharmaceuticals.

В список новых бумаг на торговой площадке также включены американская военно-промышленная компания Raytheon Technologies, добывающая природный газ Southwestern Energy Company, а также одна из крупнейших компаний, добывающих сланцевую нефть в США, Occidental Petroleum Corp.

В результате число акций и депозитарных расписок иностранных эмитентов, с которыми инвесторы могут совершать сделки на Московской бирже, достигнет 105 бумаг. В дальнейшем Московская биржа планирует продолжать расширять перечень доступных иностранных ценных бумаг с учетом спроса со стороны банков, брокерских, управляющих компаний и их клиентов.

Торги акциями иностранных эмитентов на Московской бирже стартовали 24 августа 2020 года. Сделки с бумагами можно заключать на основной и вечерней торговых сессиях. Расчеты по ним осуществляются в российских рублях в рамках инфраструктуры Московской биржи с участием квалифицированного центрального контрагента и с учетом ценных бумаг в центральном депозитарии (НРД). Дивиденды по акциям начисляются в валюте номинала - по американским бумагам в долларах США.