Путин рассчитывает на активное развитие технологий искусственного интеллекта в России

НОВО-ОГАРЕВО, 26 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что в стране будет все больше крупных специалистов в области искусственного интеллекта, а их идеи найдут применение на практике.

На заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей" в пятницу одна из его участниц рассказала о высоком уровне подготовки специалистов в области искусственного интеллекта в РФ, но посетовала, что не всегда их работы востребованы. Она надеется, что во всем мире будет активнее изучаться русский язык, чтобы узнавать о новых открытиях в искусственном интеллекте.

"Я русский бы выучил только за то, что на нем работают те, кто развивает направление искусственного интеллекта", - перефразировал строчку из стихотворения Владимира Маяковского Путин. "Искусственный интеллект - это особое направление в нашей работе, правительство постоянно поддерживает это направление развития, не только поддерживает теоретически, а у нас целая программа по развитию искусственного интеллекта создана", - констатировал президент. Он рассчитывает, что отечественные компании "поддержат это направление".

"У нас очень хорошая школа, у нас свыше 130 специалистов, которые входят в высший мировой рейтинг, но есть, куда стремиться", - полагает глава государства. Для примера он привел Китай, США, ФРГ, которые обладают большим количеством специалистов топ-уровня.

Путин также отметил, что амбициозные задачи по применению новейших разработок ставятся во многих сферах, начиная от ЖКХ и здравоохранения и заканчивая космосом. "Везде мы стараемся внедрить и развивать все, что связано с искусственным интеллектом", - заверил он. По его мнению, нужно, чтобы "Министерство науки и высшего образования связало специалистов, которые готовятся по соответствующим кафедрам и специальностям, с реальной жизнью, с потребностями компаний, государства".

Интерес президента вызвало и заявление собеседницы о том, что у Москвы в последнее время стали появляться города-конкуренты по уровню цифровизации. "Вы думаете, что Москву кто-то там подпирает? Кто? Какие города?" - спросил Путин. И получил ответ, что это Санкт-Петербург. "Правильно", - рассмеялся президент, родившийся в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) и проживший много лет в этом городе.