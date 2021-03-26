Путин отметил, что российские банки помогли экономике в сложный период пандемии

НОВО-ОГАРЕВО, 26 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поблагодарил отечественные банки за помощь экономике во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

"Все наши крупнейшие финансовые учреждения сделали очень много для того, чтобы экономика страны в сложный пандемийный период прошла достойно этот путь", - сказал глава государства на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей". Он напомнил, что "первые шаги, которые были сделаны правительством, наложили особую нагрузку именно на банки, финансовые учреждения". "Потому что все эти реструктуризации, просрочки, отсрочки в основном были связаны с определенной нагрузкой на финансовые учреждения страны", - пояснил он.

"Имея достаточно большую подушку безопасности, банки смогли это сделать и сделать весьма эффективно", - констатировал президент, поблагодарив руководство финансовых учреждений.