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Индекс Мосбиржи поднялся выше 3500 пунктов впервые с 18 марта

Индекс Мосбиржи поднялся выше 3500 пунктов впервые с 18 марта - данные торгов.

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Россия
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