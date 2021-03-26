Индекс Мосбиржи поднялся выше 3500 пунктов впервые с 18 марта

Volkswagen потребует компенсаций от бывших топ-менеджеров в связи с "дизельным скандалом"

Иски о возмещении ущерба будут предъявлены экс-председателю правления группы Мартину Винтеркорну и бывшему члену правления и экс-главе Audi Руперту Штадлеру

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