Минфин: ежедневно в качестве самозанятых регистрируется более 5 тыс. человек

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Ежедневно в качестве самозанятых в России регистрируется более 5 тыс. человек, большая часть самозанятых входит в возрастную группу 30-40 лет, сообщается на сайте Минфина РФ со ссылкой на слова статс-секретаря - замминистра финансов Алексея Сазанова, который принял участие в семинаре о правовом регулировании деятельности самозанятых на площадке СПбГУ.

"Сазанов представил итоги эксперимента по созданию льготного налогового режима для самозанятых граждан, который с 2020 года распространен на территорию всей страны. Он отметил высокую востребованность нового режима - с момента запуска эксперимента в 2019 году в качестве самозанятых зарегистрировались более 2 млн человек и ежедневно к проекту присоединяются более 5 тыс. человек. Большая часть участников проекта входит в возрастную группу 30-40 лет", - говорится в сообщении.

В топ самых "молодых" субъектов России по составу самозанятых попали Санкт-Петербург, Омская, Саратовская, Воронежская и Тюменская области - средний возраст самозанятых в этих регионах составляет 33 года, а основными видами деятельности являются перевозка пассажиров, доставка, строительство, консультирование и сдача в аренду квартир.

Необременительные условия

Как отметил Сазанов, для самозанятых созданы "необременительные налоговые условия" и удобная инфраструктура. "Сейчас можно смело сказать, что мы создали необременительные налоговые условия и удобную инфраструктуру для самозанятых, чтобы все больше людей в стране захотели воспользоваться этим льготным режимом и легализовать свою деятельность. Вопрос, который сейчас заслуживает внимания, - это объем социальных и трудовых прав, которые получает эта категория граждан", - приводятся в сообщении слова Сазанова.

По данным Минфина, в рамках семинара состоялась оживленная дискуссия с самозанятыми, работниками служб труда и занятости и научным сообществом университета, которые делились мыслями и идеями о развитии института самозанятости в стране и обозначили существующие проблемные вопросы.

Сазанов подчеркнул необходимость постоянного диалога сообщества самозанятых с государством и поддержал инициативу о создании специальной площадки для этого. "Нам обязательно нужна платформа для общения с самозанятыми, чтобы понимать проблемы и трудности, с которыми вы сталкиваетесь в своей деятельности. Мы поддерживаем такую инициативу и присоединимся к любому предложенному вами формату. Такая площадка позволит совместно вырабатывать решения по совершенствованию налогового режима для самозанятых или донастройке других отраслей права, отвечающие интересам всех сторон", - резюмировал замминистра.