Российский рынок акций закрылся ростом индекса Мосбиржи на 1,47%

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Рынок акций РФ торговался в положительной зоне, чему способствовало улучшение настроений на зарубежных площадках, а также некоторое снижение санкционных опасений. Так, к вечеру индекс Мосбиржи вырос на 1,47%, до 3489,83 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,31%, до 1449,85 пункта. Доллар по отношению к рублю на 19:14 мск снизился на 0,4%, до 75,81 рубля, евро - на 0,27%, до 89,43 рубля.

"Покупателей на мировых рынках поддержали заявления главы ФРС Джерома Пауэлла о хороших темпах восстановления экономики США и намерении плавно сворачивать монетарную поддержку. Индекс деловых ожиданий Германии за март оказался выше отметки в 100 пунктов при прогнозе 95 пунктов", - рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Сдерживающими факторами роста глобального уровня остаются третья волна пандемии в Европе, а также геополитические коллизии по линии США-Китай. Между тем цены на нефть получили неожиданную поддержку со стороны инцидента с контейнеровозом, перекрывшим движение судов в Суэцком канале. Так, ближайший фьючерс на нефть марки Brent вырос на 4,77%, до $64,6 за баррель.

"Восстановление движения предварительно займет несколько недель. При этом ожидания сохранения участниками ОПЕК+ по итогам встречи 1 апреля осторожной политики квот добычи на май могут также поддержать котировки", - добавил Бахтин.

Рынок акций

В лидерах роста находятся акции "Аэрофлота" (+2,21%) после улучшения настроений на глобальных рынках и новости о том, что с 1 апреля возобновится авиасообщение между Россией и Германий. "Восстановление международных перевозок крайне важно для инвестиционного кейса компании - в феврале внешний пассажиропоток снизился на 84% год к году, в то время как на внутренних рейсах - вырос на 9,6%", - пояснил главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции" Владимир Потапов.

Также среди фаворитов сегодняшнего спроса акции ММК (+3,77%), где наблюдается уверенная попытка пробить верхнюю границу "боковика" 52,60-56,45 рубля. "При закреплении над 56 рублями у рынка явно больше шансов на продолжение восходящего тренда", - пояснила старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

В положительной зоне торгуются и акции "Русала" (+4,14%), "Норильского никеля" (+3,28%) и НЛМК (+2,79%) на ожидании бурного спроса на металлы в промышленности по всему миру. Под давлением балансируют акции "Полиметалла" (-1,41%) и расписки TCS (-1,21%).

Прогноз на 29 марта

В начале будущей недели при отсутствии явного негатива настроения инвесторов могут остаться в зоне осторожного оптимизма, полагает Александр Бахтин. Однако риск введения санкций сохраняется и краткосрочно продолжит сдерживать покупателей российских активов, добавил он. Прогнозный диапазон "БКС Мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на понедельник - 3430-3530 пунктов, по курсу рубля к доллару - 75,5-76,5 рубля.

По мнению аналитика "Фридом финанс" Александра Осина, в понедельник и по итогам следующей недели преобладают шансы снижения рынка. Целевые диапазоны закрытия 29 марта для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3470-3530 пунктов, а также 75,10-76,70 рубля и 88,80-91,15 рубля соответственно.