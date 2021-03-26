Россотрудничество фиксирует интерес иностранцев к отечественным научным разработкам

КРАСНОДАР, 26 марта./ТАСС/. Иностранцы проявляют интерес к российским научным разработкам, рассматривая их с целью международной кооперации для создания прорывных проектов. Об этом заявил в ходе пленарного заседания форума "От винта" заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов.

"Мы сейчас встроены в международную систему кооперации, она предполагает открытые границы, потому что движение информации достаточно сложно остановить, основной пласт науки открыт, так или иначе есть какая-то национальная составляющая. Те проекты, которые будут прорывными, будут международными, и мы через центры сотрудничества за рубежом, а у нас их 92 центра в 82 странах, активно видим интерес, который иностранная аудитория проявляет к нашим научным разработкам, к международному сотрудничеству в научной сфере с РФ", - сказал Шевцов, отвечая на вопрос молодых конструкторов - участников форума, есть ли у них шанс со своими проектами выйти на международный уровень.

Шевцов добавил, что Россотрудничество помогает российским университетам, прикладным научным организациям и фундаментальным выходить на международные рынки и искать партнеров. "Наши представители за рубежом хорошо понимают, что являются проводником научной и образовательной составляющей", - пояснил Шевцов.

Технофорум "От Винта!" проходит в Краснодаре 25-26 марта в рамках одноименного международного фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества, который является самой крупной коммуникационной площадкой России в молодежной научно-технической сфере. Участие в мероприятии, которое станет одним из опорных событий Года науки и технологий, принимают почти все регионы страны. Агентство ТАСС выступает информационным партнером фестиваля и технофорума "От винта!".